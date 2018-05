Bushalte Kapellebrug tot zomer afgeschaft 09 mei 2018

02u38 1

De bushalte aan de Kapellebrug in Oostende is vanaf maandag 14 mei tot begin juli buiten gebruik. De aanleiding is schilderwerken aan de brug in combinatie met de infrastructuurwerken aan de stationsomgeving. De Lijn schrapte de bushalte wegens moeilijke doorgang voor Lijnbussen. "De halte Oostende Stadhuis is het beste alternatief voor de meeste reizigers", zegt Inge Debruyne van De Lijn. (BBO)