Bus stopt voortaan pal aan treinstation 4 MILJOEN EURO VOOR 14 NIEUWE PERRONS EN HALTES LEEN BELPAEME

14 juli 2018

02u26 0 Oostende Bussen van De Lijn stoppen en vertrekken vanaf vandaag vlak aan het treinstation in Oostende. Het nieuwe busstation met 14 perrons, dat 4 miljoen euro kost, biedt veel meer comfort aan de reizigers.

Het stationsproject nadert opnieuw een stuk meer zijn afwerking, nu het nieuwe busstation aan het voormalige hotel Terminus - voor een deel op de voormalige parking aan de Churchillkaai - vandaag in gebruik wordt genomen.





Overstappen tussen de verscheidene transportmogelijkheden wordt in de toekomst dan ook een pak gemakkelijker. "Trein, tram en bus zullen perfect op elkaar aansluiten", vertelt Yvan Bellaert van De Lijn West-Vlaanderen. "Dagelijks nemen 5.000 reizigers op deze plaats de bus. Op een gewone dag stappen zo'n 6.000 mensen op een tram. Het station van Oostende is voor De Lijn dan ook een belangrijke locatie. We willen meer mensen verleiden om te kiezen voor het openbaar vervoer. Het is een enorme troef als je snel en comfortabel kan overstappen van de bus op de tram of vanop de trein op de bus. De dienstverlening zal voelbaar verbeteren", zegt Bellaert. Er werden 14 perrons aangelegd die vlot toegankelijk zijn voor onder meer rolstoelgebruikers en slechtzienden. Het busstation is uitgerust met elektronische informatieborden en elk perron heeft eigentijdse schuilinfrastructuur. Het ontwerp past bij de nieuwe luifels van het station.





Het nieuwe busstation kost 4 miljoen euro, waarvan 3,6 miljoen euro betaald wordt door de stad. Het overige deel is voor rekening van De Lijn. "Dit is het stuk van het stationsproject waar we het meeste voor betalen. 3,6 miljoen euro op een totaalproject van 150 miljoen euro, zelfs de Amerikaanse president Trump kan geen betere deal sluiten", merkt schepen Jean Vandecasteele (sp.a) op. De NMBS betaalt de hoofdbrok.





Maritieme boulevard

"De stationswerken zijn niet enkel belangrijk voor het openbaar vervoer, maar zullen ook een opwaardering betekenen voor de wijk. We creëren onder meer een maritieme boulevard tot aan het Maria-Hendrikapark." Vanaf 10 augustus kunnen treinreizigers die met de fiets naar het station Oostende komen, hun tweewieler dan ook veilig en comfortabel parkeren in de nieuwe stalling onder het Stationsplein.





1.400 fietsen

Daar is plaats voor in totaal 1.400 fietsen. De bovengrondse rekken worden vanaf 13 augustus ook rij per rij gedemonteerd en verhuizen tot eind augustus gefaseerd naar de nieuwe ondergrondse fietsenstalling. Ondertussen kunnen reizigers vanaf 10 augustus hun tweewieler al parkeren in de nieuwe etagerekken in de fietsenstalling. Eind september 2018 zal het vernieuwde station volledig klaar zijn. Er zijn dan enkel nog werken bezig voor het nieuwe tramstation en aansluitend de vernieuwing van het Stationsplein, dat opnieuw een open plein wordt.