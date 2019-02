Burgerpartijen: “We gunnen het bestuur zijn wittebroodsweken, maar we blijven de politiek met argusogen volgen” Leen Belpaeme

25 februari 2019

09u52 0 Oostende De twee burgerpartijen in Oostende zijn ook zes maanden na de verkiezingen nog ambitieus. Georges Casteur (Recht door zee) en Hendrik Wallijn (Oostende Koningin) gunnen de nieuwe meerderheid de kans om zich te bewijzen, maar volgen de uitvoering van het bestuursakkoord met argusogen.

Hendrik Wallijn en Georges Casteur zijn het over weinig zaken eens. Ze bekijken de politiek op geheel andere wijze, maar allebei willen ze op hun eigen manier wel een oppositierol opnemen. Ze doen dat buiten de gemeenteraad want beide lijsten konden bij de verkiezingen geen zetel binnenhalen. Ze bekeken wel grondig het bestuursakkoord. “Al die punten lijken mooi, maar ze zijn vaak te nietszeggend. Je kan er gewoon niet tegen zijn, dat betekent dat er te weinig inhoud in zit. Ook rond transparantie mis ik concrete acties”, vertelt Georges Casteur.

Met zijn denktank van een 15-tal mensen willen ze elke maand na de gemeenteraad samenkomen om de gang van zaken te bespreken. “Mijn bedoeling was nooit om in de politiek te stappen. De verkiezingen waren een manier om de directe democratie onder de aandacht te brengen en dat zullen we ook blijven doen. Hopelijk is er dan tegen 2024 geen noodzaak meer om op te komen bij de volgende verkiezingen.”

Frustratie

Beide partijen zien dat er heel wat frustratie is zowel onderling als tegenover de vorige bestuursploeg. “Iedereen is gefrustreerd. Dat viel ons heel hard op tijdens de eerste gemeenteraad. De partijen die al zetelden in het vorige bestuur zijn blij dat ze eindelijk hun dingen kunnen doen. Bart Tommelein zegt ook altijd dat hij de zwarte piet niet zal doorschuiven, maar daarna is dat het enige wat hij eigenlijk doet. Bij de oppositie is er dan weer heel wat frustratie omdat ze er niet bij zijn. Ik hoop dat alle partijen dat zullen kunnen loslaten ofwel zoeken ze beter psychologische ondersteuning.”

Ziekenhuizen

Hendrik Wallijn hoopt in 2024 er opnieuw te staan met zijn ploeg. “Wij zijn niet meer samengekomen, maar we blijven betrokken via sociale media. Zo zie ik dat er heel wat concrete zaken in het bestuursakkoord staan. Deze ploeg wil een historische fout rechtzetten en de Oostendse ziekenhuizen fusioneren. Dat engagement staat heel duidelijk in het akkoord. Maar je ziet ook duidelijk dat Groen zijn stempel kon drukken en dat N-VA achteraf enkele zaken mocht nuanceren met wat wollig voorbehoud.” Wallijn gunt de coalitie weliswaar haar wittebroodsweken en geeft nog geen kritiek op de eerste weken. Oostende Koningin blijft de politiek in de komende tijd wel volgen. “Voor mij was het een leuke ervaring, maar we hadden maar een zeer korte tijd. We zullen nu verder timmeren aan onze lijst op een positieve manier.”