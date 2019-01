Burger meldt politie dat man drugs achter stuur gebruikt JHM

05 januari 2019

Een bewoner met heel wat burgerzin belde de Oostendse politie zaterdagochtend rond 11.15 uur op omdat hij vermoedde dat een automobilist net drugs zat te gebruiken achter zijn stuur. Toen de politie even later in de Vrijheidsstraat aankwam reed de man in kwestie net weg. De politie volgde de wagen en kon de 26-jarige man even verder aan de kant zetten. Daar werd de man onderworpen aan een speekseltest die positief bleek te zijn. Daarop werd zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. De man zal zich later wellicht nog bij de politierechter moeten verantwoorden. Hij kreeg alvast de nodige PV’s mee.