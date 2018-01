Burgemeester wil "eensgezindheid" in 2018 02u27 0 Foto Benny Proot Deze opvallende verschijning bracht extra sfeer op het Wapenplein. Oostende De nieuwjaarsreceptie op het Wapenplein was de ideale plaats voor Oostendenaars om beste wensen uit te wisselen.

De fanfare Melody Makers bracht muziek vanop de kiosk. "In 2017 kwam de Mercator in Oostendse handen en konden we opnieuw uitpakken met cultuurtoppers als The Crystal Ship en het Filmfestival", speechte burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). "Ook de brug over de tramsporen voor het Belgisch kampioenschap veldrijden werd druk besproken. 2018 wordt een uitdagend jaar met zo'n 400 investeringsposten, zoals de bouw van het nieuwe zwembad en politiekantoor, en de opstart van de nieuwe ferrylijn." Vande Lanotte riep ook op tot eensgezindheid. Verder werden er ook 2.500 thermosbekers uitgedeeld als nieuwjaarsgeschenk.





Middelkerke

Op het Middelkerkse Marktplein troepten honderden inwoners bijeen om te genieten van een gratis drankje en bakje friet. In haar toespraak waagde burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld) zich niet aan straffe politieke uitspraken en wenste ze iedereen een goeie gezondheid. Ook in onder meer Oudenburg, Gistel en Ichtegem vond een nieuwjaarsreceptie plaats. (TVA/BPM)