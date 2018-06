Bunkers in de kijker nu zondag 09 juni 2018

Nu zondag staan de bunkers aan de kust in de kijker. Bij de Veldbatterij in Adinkerke zijn er doorlopend kindvriendelijke activiteiten en rondleidingen.





Ook bij het Steunpunt Seydlitz in de Strandlaan in Westende zijn er om het uur gidsbeurten. De Franse radiotelegrafiepost in het Hannecartbos en het Weerstandsnest Karthäuserdüne in Oostduinkerke zijn op reservatie via cultuur@koksijde.be toegankelijk. De Batterij Hundius in Oostende is éénmalig open en bevindt zich in een waardevol natuurgebied. Er zijn drie rondleidingen gepland waarvoor je best inschrijft via info@raversyde.be. Via datzelfde adres kan je ook jouw plaats reserveren voor een wandeling door een aantal batterijen in Raversyde. Tot slot stelt de Oostendse fotografe Nadine Vlaminck haar reeks over bunkers langs de kust tentoon in het gemeentehuis in De Panne dat zondag doorlopend open is van 10 tot 18 uur. Info: www.raversyde.be.





(GUS)