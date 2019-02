Bulldozer brandt volledig uit op terrein Remondis Depoorter Bart Boterman

28 februari 2019

13u30 0 Oostende Bij afvalverwerkingsbedrijf Remondis Depoorter in de Zandvoordeschorredijkstraat in Oostende is kort voor de middag een bulldozer volledig uitgebrand. Een arbeider had daarbij rook binnengekregen en werd naar het ziekenhuis overgebracht ter controle.

Het incident gebeurde rond 11.50 uur op het terrein achter de kantoren. Arbeiders waren met behulp van de bulldozer afval aan het sorteren toen die uit het niets vuur vatte. Allicht lag een kortsluiting in het motorcompartiment aan de basis. Volgens de verantwoordelijken van Remondis Depoorter konden de aanwezige arbeiders en de bestuurder zich op tijd uit de voeten maken alvorens de bulldozer volledig in lichterlaaie stond. Een van hen had wel wat rook ingeademd in een poging om de beginnende brand nog te blussen.

De brandweer, een ziekenwagen en de politie snelden ter plaatse. De brand was vlug onder controle maar de bulldozer is volledig vernield. De arbeider die rook had ingeademd onderging een check-up in het ziekenhuis. De bulldozer was meteen rijp voor de schrootafdeling.