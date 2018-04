Bulgaren riskeren jaar cel na gasontploffing op werf 27 april 2018

02u54 0 Oostende Een Bulgaarse vrouw en man riskeren in de Brugse rechtbank een jaar cel voor sociaal-rechterlijke fraude.

De inbreuken kwamen aan het licht bij het onderzoek naar een dodelijk arbeidsongeval op een werf in de Boekareststraat in Oostende. Op 22 april 2016 vond daar een gasontploffing plaats op het dak van een appartementsgebouw. Een Bulgaar die op een stelling stond te werken, werd weggeblazen en viel zes verdiepingen naar beneden. Hij overleed ter plaatse. Volgens een deskundige was het ongeval onvermijdbaar, waardoor er niemand voor werd vervolgd. De bazen van de vijf arbeiders die op de werf aan het werk waren, schreven hen echter in als zelfstandige terwijl ze in werkelijkheid gewone werknemers waren.





De vrouw ronselde het personeel, terwijl de man de werkelijke zaakvoerder was. De dame ging ook op werven in het Gentse op dezelfde manier te werk. Ze liet er in totaal 11 arbeiders in het zwart werken. Uitspraak op 23 mei.





(SDVO)