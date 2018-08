Brusselaar ontkent straatoverval 21 augustus 2018

02u48 0

Een jonge Brusselaar vraagt in de Brugse rechtbank de vrijspraak voor enkele straatovervallen in Oostende vorige zomer. Alan L. kreeg in juni bij verstek drie jaar cel voor afpersing en diefstal met geweld. Hij werd na de uitspraak opgepakt en overgebracht naar de gevangenis. Daar tekende hij verzet aan. Op 19 juli trok L. samen met vijf jongeren uit het Brusselse naar Oostende. In de Langestraat en op de Zeedijk bedreigden de jongeren voorbijgangers, waarna ze onder andere met hun gsm aan de haal gingen. "Ze pleegden een moderne vorm van struikroverij", sprak de procureur voor de zomer. Twee meerderjarigen kregen in juni al 40 maanden cel. Met hun praktijken had L. naar eigen zeggen niets te maken. "Hij distantieerde zich bewust van hen en hield zich afzijdig", sprak zijn advocate. Vonnis op 27 augustus. (SDVO)