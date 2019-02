Bruno’s Guitars, waar The Van Jets kind aan huis zijn, bestaat 25 jaar: “Er is te veel goedkope rommel op de markt. Hier koop je kwaliteit”

Timmy Van Assche

15 februari 2019

18u00 0 Oostende In de Nieuwstraat 23, bij het Mijnplein, mag speciaalzaak Bruno’s Guitars 25 kaarsjes uitblazen. “In tegenstelling tot online winkels, kan je hier een gitaar volledig uitproberen en krijg je het juiste advies”, vertelt zaakvoerder Bruno Dolendries, die ook zijn eigen gitaren maakt.

De shop is een van de oudste in de Nieuwstraat. Naast een mooi aanbod akoestische en elektrische gitaren, kan je bij Bruno’s ook terecht voor een ruime selectie aan versterkers, pedalen en andere snufjes. De winkel ademt rock ‘n roll, dankzij de houten wanden en rustieke afwerking. “Mijn moeder had hier ook zo’n 25 jaar een breiwinkel”, vertelt Bruno (51). “Toen zij stopte, kreeg ik de kans om hier mijn gitaarwinkel te starten. Het duurde even voor het zover kwam, hoor. Ik was zo’n zestien jaar toen ik met het geld van m’n eerste vakantiejob een gitaar kocht en speelde daarna in verschillende groepjes in Oostende. Ik werkte aanvankelijk als student in de horeca en bleef in die sector actief toen ik de Oostendse koksschool verliet. Maar al snel stootte ik op een probleem. Als ik op zaterdagen aan mijn baas verlof vroeg om op te treden of naar optredens te gaan, kreeg ik meestal een ‘njet’. Als jonge gast was dat niet leuk om horen, hé. Ik werkte ook even in een fabriek, maar besloot me toch volledig aan gitaren te wijden. De droom om door te breken als muzikant, had ik opgeborgen. Daarvoor moet je toch vooral veel geluk hebben. Maar gitaren en muziek bleven m’n passie. En gezien de winkel van mijn moeder leegstond, was de keuze snel gemaakt.”

EGO

En met succes. Bruno ging zich richten tot de professionele muzikant of ernstige hobbyist. In het gamma pronken klassieke (rock)gitaren. Zo zijn The Van Jets kind aan huis en behoren ook Roland, Soulwax, Geoffrey Burton en de betreurde Willy Willy tot zijn klantenbestand. “Vroeger had ik merken als Fender, Gibson en Gretsch in het gamma. Maar ik wou terugkeren naar de ambacht van het gitaarbouwen”, vervolgt Bruno. “Daarom besloot ik enkele jaren geleden om mijn eigen gitaren te maken: Electric Guitars Oostende of EGO. Het ontwerp is gebaseerd op de punkrock van weleer: simpel, maar strak. Zo speelt Johannes Verschaeve al vele jaren met een gepersonaliseerde EGO. Zelfs de gitaarriemen maak ik zelf. Weet je, er is zoveel goedkope rommel op de markt, maar ik wil kwaliteit aanbieden. En om het plaatje compleet te maken, heb ik de inrichting van de winkel lichtjes aangepast naar een heus atelier. Want ook voor reparaties kan je hier terecht.” Tot slot is Bruno ook een veelgevraagd technieker voor festivals en optredens in de regio.

Online

“Ja, tegenwoordig kopen mensen gitaren ook online. Dat is spijtig, want pas in een winkel als de mijne kan je een instrument echt naar waarde schatten en uitproberen. We geven ook het juiste advies mee. Op het internet verschijnt dusdanig veel (al dan niet foute) informatie dat je het overzicht verliest. En natuurlijk is er de service voor- en na verkoop. Ook de komende jaren blijft de focus op advies en service liggen, met liefde voor de ambacht en muziek.” Alle info: 059/70.83.05.