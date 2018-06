Bruggen Leopoldpark ingepakt in afwachting van herstel 13 juni 2018

03u02 0 Oostende De historische bruggen in het beschermde Leopoldpark zijn ingepakt om verder verval tegen te gaan. Oppositiepartij Groen en de Cultuurraad kaartten de slechte toestand al in maart aan: losliggende stukken, scheuren en mosvorming.

"Het is goed dat er veel events zijn in het park, maar de stad moet de site in diezelfde orde onderhouden", klonk het toen. Bevoegd schepen Martine Lesaffre (Open Vld) licht toe: "We lieten de bruggen inpakken in afwachting van grondige restauratie. Intussen kan er geen verder verval optreden. Het bestek is in opmaak en we plannen gesprekken met Erfgoed. De renovatiewerken zijn voor de volgende legislatuur. We lieten ook paaltjes plaatsen, zodat zwaarder verkeer niet langer over de bruggen kan rijden. Voor voetgangers is er uiteraard geen probleem."





(TVA)