Bruggen Leopoldpark brokkelen af 06 maart 2018

02u34 0 Oostende Oppositiepartij Groen vraagt dat het Oostendse stadsbestuur de twee bruggen in het beschermde Leopoldpark dringend renoveert.

Het Leopoldpark, aangelegd in 1861-1862 naar Engels model, is een van de Oostendse visitekaartjes. Topevenementen zoals Winter in het Park, Barrio Cantina, Theater Aan Zee en North Sea Beer Festival vinden er plaats. Maar de bruggen in het park verkeren in slechte staat door mos, losliggende of verdwenen stenen en scheuren. "De boogbruggen brokkelen in sneltempo af. Er is een groot risico op onomkeerbare schade", menen Natacha Waldmann, Wouter De Vriendt en Kristof Cornelis van Groen. Ook de Cultuurraad signaleert het probleem. "Het is goed dat er veel events zijn, maar je moet het park dan ook in diezelfde orde onderhouden. We aanvaarden niet dat de stad ook in dit dossier talmt. De Slipway, Hotel Du Louvre en de Koninklijke Gaanderijen zijn voorbeelden van hoe het niét moet. Dit bestuur legt een beschamend erfgoedparcours af." Groen vraagt op korte termijn overleg met het Vlaams Gewest over een snelle renovatie. Het klinkt misschien vreemd, maar de bruggen vallen onder de bevoegdheid stadsgebouwen. Schepen Martine Lesaffre (Open Vld): "Onder mijn bevoegdheid valt het onderhoud van 220 stadsgebouwen. Er moeten keuzes gemaakt worden welke projecten we eerst uitvoeren. De renovatie was niet ingepland in de begroting, maar mits een budgetswijziging kunnen we wel geld vrijmaken. De veiligheid komt alvast niet in het gedrang." (TVA)