Bruggen krijgen likje verf 19 mei 2018

02u48 0 Oostende Nog tot oktober wordt er gewerkt aan de Kapellebrug, de Montgomerybrug en de Vuurtorendokbrug in Oostende. Het gaat vooral om schilderwerkzaamheden. De werken zullen wat hinder in het verkeer met zich meebrengen, zowel voor fietsers als voor autobestuurders.

De Kapellebrug zal door de werken nog tot vrijdag 6 juli permanent geopend zijn. Dat heeft momenteel vooral gevolgen voor voetgangers en fietsers, die een fikse omleiding moeten maken om richting winkelstraat te kunnen rijden. Ook het verkeer dat de stad wil verlaten, kan niet langer over de brug en moet nu via het kruispunt Vindictivelaan en Leopold II-laan rijden. En er zijn nog bruggen die de komende maanden een nieuw likje verf zullen krijgen. Van maandag 11 juni tot en met vrijdag 31 augustus wordt de Vuurtorendokbrug geschilderd. Ook die brug blijft dan permanent open. De twee weken erna, van 3 tot en met 15 september, wordt er gewerkt aan de toplaag van dezelfde brug, waardoor de brug ook afgesloten zal zijn voor het verkeer. Van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 12 oktober is het uiteindelijk de beurt aan de Montgomerybrug. Dan krijgt ook die brug een nieuwe laag verf. De twee weken erna, van 15 oktober tot en met 2 november, wordt er gewerkt aan de toplaag. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt de brug tijdens die werken ook even afgesloten voor het verkeer. In een latere fase worden er ook onderhoudswerken uitgevoerd aan de Mercatorbrug. (LBB)