Brouwerij Koelschip wil koekjes maken met restproduct van bierbrouwen Timmy Van Assche

03 december 2018

België telt talloze bierbrouwerij die jaarlijks zo’n 2,45 miljard liter alcoholisch bier produceren. Een van de kleinere brouwerijen, stadsbrouwerij Koelschip in de Oostendse Van Iseghemlaan, experimenteert nu volop met het restproduct van het bierbrouwen, draf genaamd.

“Momenteel wordt bierdraf vooral gebruikt als dierenvoeder. Maar het kan een ingrediënt zijn voor menselijke voeding. Draf is een bron van vezels, denk maar aan gerst, mout en tarwe. Wij zullen er op duurzame wijze voedzame koekjes mee maken. We hebben zelfs al geprobeerd om met draf brood te bakken. Kijk, het basisingrediënt draf bevat geen alcohol. Het is dus fout te zeggen dat we ‘bierkoekjes’ zouden uitbrengen. Maar na een klassiek brouwsel blijven we met zo’n 150 kilogram draf over. Het is jammer om zoveel van dit gezonde product zomaar weg te gooien. We kunnen beter het restproduct terug in de voedselketen brengen op een innovatieve manier”, vertellen zaakvoerders en brouwers Ive Mostrey en Sandy Major, die het project opstarten met Oostende Werkt. Eerder wekte het koppel mee aan een onderzoek van hogeschool Vives naar de toepassing van draf in voeding. “De koekjes laten we bakken en verdelen door Oostendse bakkers. Ook plaatselijke jeugdbewegingen kunnen de koekjes verkopen, in plaats van grote dozen carré confitures. Ook in horecazaken kunnen de koekjes uitgedeeld worden bij een lekker tasje koffie. Zo promoten we de duurzaam ondernemen, de Oostendse handel én horeca. De bedoeling is dat een deel van de winst naar lokale goede doelen gaat.” Momenteel proberen Ive en Sandy verschillende recepten uit. Volgend jaar moeten de koekjes op de markt komen. De biershop van Koelschip bestaat al sinds 2010, de stadsbrouwerij opende in 2014.