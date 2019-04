Broodjeszaak ‘De 4 Seizoenen’ steekt in het nieuw (maar de kipcurry blijft zoals ie was: heerlijk) Timmy Van Assche

03 april 2019

14u26 0 Oostende In de Nieuwpoortsesteenweg 919 is broodjeszaak ‘De 4 seizoenen’ helemaal vernieuwd.

22 jaar geleden startten Marc Declerck(53) en Katrien Smis (52) met hun algemene voedingswinkel in de wijk Raversijde. “We konden al snel rekenen op zowel vaste klanten uit de buurt als op passanten. In de loop der jaren begonnen we ook broodjes te verkopen. Die waren steevast in een mum van tijd verkocht.” En na al die tijd schudden Marc en Katrien de verkoop van algemene voeding van zich af om de focus volledig op broodjes te leggen. “Hoe dan ook zijn we alle klanten ontzettend dankbaar voor de steun de afgelopen jaren. Zonder hen hadden we de zaak nooit zo lang kunnen uitbaten. Ze kunnen hier nog altijd terecht voor hun geliefde assortiment.”

Oerdegelijke kost

Marc heeft zijn ervaring als slager aangewend om zowat de beste kipcurrysalade en américain van de streek te maken. “Alle bereidingen worden vers in huis gemaakt”, klinkt het fier. “Weet je, de beste broodjes zijn niet noodzakelijk die met zeer exotisch beleg, maar met wel verse, oerdegelijke kost.” Ook de warme broodjes, zoals panini’s, zullen aan het assortiment worden toegevoegd. Vegetariërs komen ook aan hun trekken. Leuke extra’s zijn zonder meer de salades, spaghettisaus, soep en pannenkoeken. Om de overgang naar een pure broodjeszaak compleet te maken, is de zaak volledig opgefrist. Let daarbij vooral op de knappe, originele tegelvloer. Het koppel heeft alle werken zelf uitgevoerd. Elke zaterdag pakt ‘De 4 seizoenen’ ook uit met kip aan ’t spit en ribbetjes. De zaak is voortaan open van dinsdag tot en met vrijdag van 7.30 tot 15 uur en op zaterdag van 9 tot 15 uur. Zondag en maandag zijn de vaste sluitingsdagen. Meer info: 059/808.707.