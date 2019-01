Broodje Poëzie met Marc Tritsmans Leen Belpaeme

16 januari 2019

08u57 0

Op donderdag 31 januari viert de bibliotheek Kris Lambert Gedichtendag en serveert dan naar goede gewoonte een Broodje Poëzie over de middag. Iedereen welkom om vanaf 12.30 uur te lunchen in het Forum. Gastheer is gevestigde waarde Marc Tritsmans. In 1991 won hij de P-G Buckinxprijs met ‘Cyclus Alpen’, en in 1995 opnieuw met het gedicht ‘Blad’. In 2010 werd hij bekroond met de poëzieprijs Melopee van de gemeente Laarne voor het gedicht ‘Geen aanleg’. In 2011 kreeg hij de Herman de Coninckprijs voor ‘Studie van de schaduw’, én de publieksprijs voor het beste gedicht met ‘Uitgesproken’. Zelf ziet hij het zo. “Poëzie is helemaal geen wereldvreemde bezigheid maar wortelt juist erg diep in die wereld en maakt op onvervangbare wijze deel uit van het leven.” Schrijf je in via bibliotheek@oostende.be of bel 059 29 51 51.