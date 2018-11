Bromfietsers gewond na botsing 28 november 2018

Op de Gistelsesteenweg in Oostende zijn gisterenmorgen rond 8 uur twee bromfietsers tegen elkaar aan gereden. Hoe dat precies is gebeurd, is niet duidelijk. Het gaat om een 17-jarige jongeman uit Oudenburg en een 16-jarig meisje uit Oostende. Ze werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. (BBO)