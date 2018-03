Bromfietser zwaargewond na dodehoekongeval 20 maart 2018

Een bromfietser is gisterenochtend rond 10 uur zwaargewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen in Oostende. De vrachtwagenchauffeur reed op de Hendrik Baelskaai en wilde op het kruispunt met de Ankerstraat afdraaien richting de Dokter Eduard Moreauxlaan. Maar de chauffeur had de bromfietser niet gezien bij het indraaien, waardoor de bromfietser onder de wielen van de truck terechtkwam. De politie, een ambulante en de MUG kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. (BBO)