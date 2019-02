Bromfietser trekt aandacht van politie door rijgedrag: geen rijbewijs, niet ingeschreven, niet verzekerd BBO

18 februari 2019

17u49 0 Oostende De politie van Oostende haalde maandagvoormiddag een 33-jarige bromfietser uit het verkeer na opvallend rijgedrag. De man trok de aandacht van een patrouille in de Gelijkheidstraat.

Dat had hij beter niet gedaan want bij een controle bleek dat de man geen geldig rijbewijs op zak had om met de bromfiets te mogen rijden. Bovendien bleek zijn bromfiets niet ingeschreven noch verzekerd te zijn. De Oostendenaar werd meegenomen voor verhoor en zijn bromfiets is in beslag genomen. Hij zal het allicht mogen uitleggen op de politierechtbank.