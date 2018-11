Bromfietser en fietser gewond bij ongevallen 14 november 2018

Op de Torhoutsesteenweg in Oostende, op het kruispunt met de Mariakerkelaan, is gisteren rond het middaguur een aanrijding gebeurd tussen een bromfietser en een wagen. De 38-jarige Oostendenaar op de bromfiets en de 34-jarige bestuurster van de wagen hadden elkaar te laat opgemerkt. De bromfietser werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Ook in de Rosmolenstraat gebeurde een ongeval. Daar werd gisteren rond 10.30 uur een 80-jarige fietser aangereden. De man moest eveneens naar het ziekenhuis. (BBO)