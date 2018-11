Bromfiets in beslag genomen 26 november 2018

In de Aartshertogstraat in Oostende hield de politie vrijdagnacht rond 1.45 uur een 23-jarige bromfietsster uit Oostende tegen. De vrouw kon geen verzekering of inschrijvingsbewijs voorleggen. Bovendien had de bromfiets geen nummerplaat. De politie nam de tweewieler in beslag. De vrouw krijgt haar bromfiets terug eens haar papieren in orde zijn. (SDVO)