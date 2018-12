Bromfiets gestolen in Duinenstraat Siebe De Voogt

30 december 2018

In de Duinenstraat in Oostende is een dief zaterdagmorgen aan de haal gegaan met een bromfiets. De dader brak het slot open en nam de vlucht met de tweewieler. De politie stelde een proces-verbaal op en is een onderzoek gestart.