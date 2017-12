Brokstukken vallen van gevel 02u33 0

In de Van Iseghemlaan in Oostende zijn gisterenvoormiddag even na 10 uur enkele brokstukken van de gevel van een gebouw naar beneden gekomen. De brandweer van Oostende kwam ter plaatse om het voetpad voor het gebouw af te zetten met politielint. (SDVO)