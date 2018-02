Brokkenpiloot laat gecrashte auto achter 19 februari 2018

02u38 3

Een brokkenpiloot reed zaterdagnacht rond 4.30 uur tegen twee geparkeerde auto's in de Blauwkasteelstraat in Oostende. De politie ging ter plaatse na een melding en stelde vast dat de bestuurder was gevlucht. Uiteindelijk werd de wagen van de bestuurder rond 7.30 uur in de morgen teruggevonden in de Groendreef in Oostende, na een crash tegen een boom. Ook daar bleek de bestuurder spoorloos. Opzoekingen op het adres van de bestuurder leverden voorlopig niets op, al voert de politie verder onderzoek. (BBO)