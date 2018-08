Brokkenmaker gevat 09 augustus 2018

De politie heeft dinsdagavond rond 19 uur een dronken bestuurder betrapt in de Paul Michielslaan nadat die het eerder vrij bont had gemaakt. Volgens een melding viel de man mensen lastig in de omgeving van het zwembad, viel hij op de grond voor zijn eigen voertuig en stapte hij alsnog in. De man reed vervolgens enkele spiegels van voertuigen af en reed weg. Een patrouille kon de bestuurder onderscheppen. De man blies positief en was dronken. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. (BBO)