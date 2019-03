Broers en vriend voor rechter na kleine diefstallen JHM

07 maart 2019

Twee broers en een vriend van hen riskeren celstraffen omdat ze enkele kleinere diefstallen op hun kerfstok hebben. Samen worden Y.B., D.B. en K.V. ervan verdacht door teamwork een handtas waarin een portefeuille en twee GSM’s staken te hebben gestolen in een café in Oostende. Op camerabeelden is te zien dat een van hen op een Bingotoestel aan het spelen was en de anderen tekenen deed dat ze een lokaal konden binnen gaan om de handtas van de poetsvrouw te stelen. Dat gebeurde op 6 november 2016. K.V. was alleen bij die feiten betrokken en riskeert 6 maanden cel en een boete. Y.B. pleegde ook in Antwerpen nog een diefstal in de Colruyt toen hij drie pakjes met scheermesjes stal. Hij zou zich bij zijn arrestatie ook verzet hebben tegen de politie. Hij riskeert 1 jaar cel en een boete. Zijn broer D.B. riskeert voor 6 feiten in totaal 18 maanden cel en een boete. Hij stal bijvoorbeeld ook eens wat parfum, een fles wijn en schoenen. Vonnis op 4 april.