Breuk in waterleiding zorgt voor hinder 16 juli 2018

Delen van de wijken Stene en Mariakerke in Oostende hadden afgelopen weekend problemen met de watertoevoer.





Bij werken in de Zandvoordestraat ontstond zaterdagnamiddag ter hoogte van de firma Van Huele een breuk in de hoofdwaterleiding.





Verschillende straten in Stene en Mariakerke zaten daardoor tijdelijk zonder water. Ook bewoners van delen van Gistel, Zandvoorde, Leffinge en Oudenburg hadden een verminderde druk op hun water. Watermaatschappij De Watergroep trok zaterdag nog ter plaatse om het euvel te herstellen.





(SDVO)