Breng je miskopen naar The Empty Shop en steun het goede doel Leen Belpaeme

24 februari 2019

Curieus Oostende maakt dit jaar gebruik van de Lokettenzaal van De Grote Post voor hun pop-up store The Empty Shop. “We starten opnieuw met een lege winkelruimte, lege hangers en kledingrekken en naakte paspoppen”, vertellen initiatiefnemers Aaron Ooms, Keshia Van Gaeveren en Peter Desnerck. Dit weekend kon je al kledij binnenbrengen in zaal The Corner op het Achturenplein en dat nog tot en met dinsdag 26 februari. “Je kan kleren, accessoires en schoenen binnenbrengen. De mooiste stuks worden uiteindelijk verkocht. Alle winst gaat naar een goed doel. Projecten als deze zijn zeer belangrijk in een stad als Oostende waar we mensen bewust willen maken van de wegwerpcultuur in onze consumptiemaatschappij. Door het schenken van kledij gooien we niets weg en helpen we ondertussen ook een goed doel”, zegt Aaron Ooms van Curieus Oostende. The Empty Shop is niet zomaar een tweedehandswinkel, ze mikken op kwaliteitsvolle stukken die niet of amper gedragen werden. Met de opbrengst zal CKG ’t Kapoentje en Unicef gesteund worden. Alle niet verkochte kledij zal opgehaald worden door Oxfam Solidariteit en in hun tweedehandswinkels te koop aangeboden worden. Je kan in De Grote Post terecht tussen 28 februari en 3 maart om kledij te kopen. Op donderdag en vrijdag zal de pop-up shop open zijn van 14 tot 18 uur, op zaterdag van 10 tot 19 uur en op zondag van 10 tot 16 uur.