Brandweer spuit oliespoor weg in Voorhavenlaan Bart Boterman

09 april 2019

13u08

In de Voorhavenlaan in de Vuurtorenwijk in Oostende heeft de brandweer dinsdag kort voor de middag een oliespoor opgeruimd.Het oliespoor was afkomstig van een geknakte leiding van een tankwagen van de ruimdienst. Het spoor zorgde voor een glad wegdek en een gevaarlijke situatie. De opgeroepen brandweer spoot een detergent op de rijbaan om de olie te doen oplossen.