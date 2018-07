Brandweer spuit dijk proper met leidingwater 25 juli 2018

02u42 0 Oostende Net nu er door de aanhoudende droogte waterschaarste heerst, doken gisteren berichten op dat de brandweer van Oostende de zeedijk afspuit met leidingwater.

"Als het regent, worden de straten automatisch gepoetst. Bij een periode van lange droogte moeten we een extra inspanning leveren om alles net te houden", klinkt het bij de stad. "Het is geen evidentie om, in een periode waarin voorzichtigheid met water wordt gevraagd, een goed evenwicht te vinden tussen waterverbruik en een nette hygiënische stad. Er bereiken ons weliswaar enorm veel klachten over hoe smerig de zeedijk is. Denk maar aan gemorste ijsjes, drankjes en andere troep. Dus moeten we nu ingrijpen om erger te voorkomen zoals geurhinder of gevaar voor de volksgezondheid. Er is inderdaad opdracht gegeven aan de brandweer om de Zeedijk af te spuiten."





Waarnemend burgemeester Jean Vandecasteele benadrukt wel dat er andere waterbesparende maatregelen zijn genomen. Zo werden in Oostende alle fonteinen stilgelegd. "Met de eigen waterreserves uit de regenputten van de stad kunnen we voorlopig ook de beplanting water geven. Het zou bovendien beter zijn als de gemeenten aangezet worden om buffercapaciteit aan te leggen om de voorraad drinkwater te sparen."





Terwijl de maatregelen bij sommige inwoners voor wrevel zorgen, toont de provincie meer begrip. "Wij rekenen erop dat openbare besturen hun gezond verstand gebruiken en zelf inschatten wat noodzakelijk is en wat niet. Hygiëne is weliswaar een goed argument om alsnog water in te zetten. We kunnen daar weinig tegen inbrengen", vertelt waarnemend gouverneur Katrien Vandeputte. (LBB)