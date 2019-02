Brandweer snelt naar Biostoom voor brand: vals alarm BBO

18 februari 2019

17u52 0 Oostende De brandweer van Oostende rukte maandagmorgen rond 10 uur uit naar de producent van groene energie Biostoom in de Solvaylaan. Er was namelijk een melding binnengekomen van een bedrijfsbrand.

Getuigen zagen hoe de schoorstenen abnormaal meer ‘rook’ produceerden dan anders en hadden de hulpdiensten gebeld. De brandweer snelde ter plaatse maar stelde niets abnormaals vast. Na enig onderzoek door de politie werd duidelijk hoe de vork in de steel zat. In het bedrijf werd op de noodknop gedrukt zodat het opwekken van energie stil viel en alle stoom in een keer vrij kwam. Dat had de getuigen dus ongerust gemaakt, maar het ging dus helemaal niet om rook en wel om stoom. De productie werd snel opnieuw opgestart en de brandweer en politie konden beschikken.