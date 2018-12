Brandweer rukt uit voor stormschade: dakkoepel flat dreigt weg te waaien JHM

09 december 2018

16u10 0

Door de rukwinden van 70 kilometer per uur en zelfs wat meer die zondag in de voormiddag over het land gingen kreeg de brandweer van Oostende enkele oproepen voor stormschade. Gelukkig bleven grote incidenten uit en bleef de schade beperkt. Zo moesten ze om 7 uur naar de Nieuwpoortsesteenweg waar verschillende dakpannen weg gewaaid waren. De politie kwam ter plaatse en er werd een aannemer opgevorderd die samen met de brandweer het dak kwam herstellen. Om 10 uur leken er grotere problemen te ontstaan in de Koningstraat waar een koepel van op een dak van een flatgebouw door de hevige winden dreigde weg te waaien. Ook hier kwam de brandweer ter plaatse om het dak te beveiligen.