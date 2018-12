Brandweer rukt uit voor achtergebleven pot op elektrisch vuur Siebe De Voogt

30 december 2018

In de Vrijhavenstraat in Oostende is zaterdagmorgen omstreeks 8.30 uur brand ontstaan in de keuken van een woning. De bewoner had per ongeluk een potje op zijn elektrisch vuur laten staan, waardoor het ding vuur vatte. De brandweer van Oostende moest ter plaatse komen en had de vlammen uiteindelijk snel onder controle. De schade bleef op die manier beperkt. Niemand raakte gewond.