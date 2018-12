Brandweer moet man uit Spuikom redden Bart Boterman

10 december 2018

17u49 0 Oostende De brandweer heeft zondagavond iets over 19 uur een man uit de Spuikom gered. Hij was in het water gesukkeld aan de kant van de Vuurtorenwijk en klampte zich vast aan de oever.

De brandweer van Oostende was enkele minuten na de melding ter plaatse met duikers. Die konden de man op het droge trekken vanop de oever. Het slachtoffer was echter zwaar onderkoeld en werd naar het ziekenhuis overgebracht met een ambulance onder begeleiding van de mug. Hij verkeerde niet in levensgevaar.

De brandweer haalde ook een bromfiets uit het water. Eerst werd vermoed dat de man in het water gereden was, maar dat klopt volgens de politie niet. De zaak wordt onderzocht.