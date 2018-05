Brandweer moet jongen (9) uit klimrek bevrijden 09 mei 2018

02u30 0

De brandweer van Oostende heeft gisteren rond 16 uur een jongetje (9) uit een benarde positie bevrijd op een speelpleintje bij de Oudepolderstraat. De leerling van Basisschool De Puzzel was na schooltijd aan het spelen en was met zijn knie vastgeraakt tussen twee houten palen op een klimrek. Een vrouw zag het gebeuren en belde de hulpdiensten. Die konden het jongetje met de nodige voorzichtigheid bevrijden. Er kwam ook een ambulance ter plaatse, maar uiteindelijk bleek een ziekenhuisopname niet nodig. Het jongetje bleef ongedeerd, maar was wel onder de indruk. (BBO)