Brandweer blust oven

In de Voorhavenlaan in de Vuurtorenwijk in Oostende was er gisteren iets voor 16 uur opschudding door brand. Bewoners van een huis hadden de hulpdiensten gebeld omdat er vlammen uit hun oven stonden. De brandweer spoedde zich ter plaatse en had het vuur onmiddellijk onder controle. De oven werd afgekoppeld en op de stoep geplaatst om af te koelen. De woning werd meteen geventileerd, waardoor de schade beperkt bleef. De brandweer kon vervolgens snel beschikken. (BBO)