Brandstichting brievenbus 27 juli 2018

In de H. Borgersstraat werd gisteren rond 11 uur brand gesticht in een brievenbus. De schade bleef beperkt tot de brievenbus zelf. De bewoner belde de politie, die een pv opstelde. De dader is voorlopig onbekend. (BBO)