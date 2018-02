Brandstichter zet crowdfunding stop 07 februari 2018

02u35 0

Een dag nadat er ophef was ontstaan over de crowdfunding die cafébaas A.J. uit Oostende opzette om 7.000 euro te werven voor een nieuwe zaak, is de actie snel stopgezet. A.J. was de eigenaar van café Borneo in de Sint-Franciscusstraat, het café dat op 24 november in vlammen opging. A.J. blijft ontkennen dat hij het pand zelf in brand stak. De eigenaars van het pand, dat ook drie flats telt, deelden hun ongenoegen over die crowdfunding. "Het is schaamteloos dat hij zo aan nieuw geld wil raken voor een nieuwe zaak, nadat hij zijn oude zaak zelf in brand stak", klinkt het bij Brecht en Anouchka. Meteen toen A.J. dat te weten kwam, zette hij de crowdfunding stop, naar eigen zeggen omdat hij alle fondsen intussen binnenhad. A.J. blijft intussen alles ontkennen. "Wij kunnen melden dat het onderzoek naar de brandstichting nog steeds loopt", meldt het parket. "We nemen akte van de verklaringen van de man." (JHM)