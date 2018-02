Brandstichter start zélf crowdfunding voor nieuwe zaak. "Je moet maar durven" KOSTEN SWINGEN INTUSSEN DE PAN UIT VOOR EIGENAARS PAND MATHIAS MARIËN JELLE HOUWEN

06 februari 2018

02u49 0 Oostende Twee maanden nadat hij zijn eigen café in brand stak, heeft A.J. een crowdfunding opgezet om 7.000 euro op te halen om een tapasbar te beginnen. "We blijven niet bij de pakken neerzitten of wachten op de verzekering", klinkt het. "Schaamteloos", reageren Brecht en Anouchka, eigenaars van het uitgebrande pand. "Hij was niet eens verzekerd! Alle kosten zijn voor ons."

Op vrijdag 24 november brak een zware brand uit in café Borneo in de Sint-Franciscusstraat in Oostende. Het pand stond in lichterlaaie toen de politie rond 13.30 uur aankwam. Daar verwelkomde eigenaar A.J. (27) hen door te schieten met een alarmpistool. De man had ook een molotovcocktail in de hand. De man bleek zijn eigen café in brand te hebben gestoken na een huiselijke ruzie met zijn vriend J.H., mede-uitbater. Hij werd met zware brandwonden opgenomen in het ziekenhuis maar blijkt vrij te zijn én aan de beterhand. Want hij vond er niets beters op dan een crowdfunding op poten te zetten waarin hij schaamteloos om 7.000 euro bedelt. "Op 24 November 2017 werd onze zaak getroffen door een zware brand waardoor het pand volledig uitbrand is en alles verloren is gegaan. Bij deze brand is 1 van de zaakvoerders zwaar verbrand geraakt. Op de verzekering is het nog lang wachten. Toch zouden we zeer graag opnieuw willen beginnen op een nieuwe locatie om zo al onze trouwe klanten en toekomstige klanten een nieuwe warme gezellige stek te kunnen geven in Oostende", staat er te lezen. De actie schiet in het verkeerde keelgat bij Brecht Desmedt (24) en zijn vrouw Anouchka Borges (24), beiden uit Bovekerke. Zij waren sinds 4 dagen de nieuwe eigenaars van het pand.





Niet verzekerd

"Het is gewoon schaamteloos dat die man dit durft te doen", stelt het koppel.





"Hij heeft verdorie zélf de boel in brand gestoken! En hij vertelt leugens: nadien kwam uit dat hij niet eens verzekerd was. De week voordien zegde zijn brandverzekeraar het contract op, omdat hij niet betaalde. Daardoor draaien wij, die eveneens verzekerd waren voor het pand, allicht voor alles op. Hij doet verder alsof er niets gebeurde, terwijl voor ons de kosten de pan uitswingen. Wij waren amper vier dagen eigenaar van het pand! De akte was net getekend. We hadden nog maar eenmaal kennis gemaakt met de huurders, nota bene bij een drankje in zijn café. Wij moeten het pand al afbetalen, maar omdat het onbewoonbaar werd verklaard zijn alle huurcontracten stopgezet. Wij krijgen dus niets voor onze investering maar moeten het financieel blijven bolwerken. Ook de kosten van de gerechtsexpert (1.500 euro) moeten we zelf betalen. En dan weten we pas binnen twee maanden wat er met het pand moet gebeuren. Gelukkig krijgen we veel steun van onze verzekeraar en onze ouders."





Levens in gevaar

Ook het feit dat A.J. zo snel terug op vrije voeten is, zet kwaad bloed. "Die man heeft levens in gevaar gebracht hé", vervolgt het koppel. "Drie bewoners zijn dakloos geworden en zitten nu in noodopvang. En toch loopt die man terug vrij rond, en doet hij alsof er niets aan de hand is. Bovendien stelden we afgelopen weekend nog eens vast dat er ingebroken werd in ons pand want ons slot was verdwenen. Én die kerel is blijkbaar nog niet eens verhoord! Waar is de gerechtigheid?"





Nog niets opgebracht

Voorlopig bracht de crowdfunding nog helemaal niets op. Het onderzoek naar A.J. loopt nog. Aan deze krant liet hij weten dat de crowdfunding al werd stopgezet, maar nog niet offline werd gehaald.





"We hebben het geld al bijeen. Ik vind het erg dat ik als brandstichter word afgeschilderd, want het was gewoon een ongeluk. Ik heb zeker niet opzettelijk brand gesticht. Dat bleek ook uit het onderzoek. En ik ontken ook dat ik niet verzekerd was. Er was gewoon een probleem met de premie. Het is jammer dat wij op deze manier nagekeken worden", besluit A.J.