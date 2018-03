Brandje in voormalige cinema Rialto 17 maart 2018

02u45 0

In de Langestraat in Oostende was er gisteravond rond 21.15 uur even opschudding door een brand in de voormalige Cinema Rialto, die momenteel wordt afgebroken. De brandweer reed met loeiende sirenes door de uitgaansbuurt. "Het ging eigenlijk om rookontwikkeling door een smeulbrand in de kelder van de oude cinema ", zegt kapitein Dirk Maertens van de brandweer van Oostende. De brandweermannen hadden het vuur snel onder controle. De interventie lokte wel wat kijklustigen. "Maar het was relatief rustig in de Langestraat, dus veel tumult was er uiteindelijk niet", aldus Maertens. (BBO)