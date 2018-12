Brandje in leegstaand hotel snel onder controle MMB

23 december 2018

22u16 0

Langs de Natiënkaai in Oostende is zondagmiddag even na 14 uur brand ontstaan in hotel Terminus, dat momenteel leegstaat voor renovatie. De brandweer kwam ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Vermoedelijk had een landloper geprobeerd zijn kledij te drogen, waarna accidenteel brand was ontstaan. Gelukkig kon de brandweer vermijden dat het vuur zich verspreidde. De schade bleef beperkt.