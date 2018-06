Brandje in gebouw CAW 02 juni 2018

02u49 0

In de Sint-Sebastiaansstraat in Oostende is gisteren brand uitgebroken in een gebouw van CAW Noord-West-Vlaanderen. Een kortsluiting in een stopcontact zette het begin van een brand in gang. De aanwezigen konden het vuur zelf blussen nog voor de brandweer was aangekomen. Die bluste wel nog even na en ventileerde het gebouw. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt. (BBO)