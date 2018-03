Brandje in chemiebedrijf 16 maart 2018

De brandweer is woensdagavond rond 18 uur uitgerukt voor een incident bij chemiebedrijf Ostend Basic Chemicals in de Stationsstraat in Oostende. Er was een brandje ontstaan door oververhitting in een installatie. Het incident was snel onder controle, mede dankzij de bedrijfsbrandweer. De installatie lag wel enige tijd stil. Evacuaties waren niet nodig. (BBO)