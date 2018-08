Brandje bij OBC 14 augustus 2018

02u30 0

Op de site van Ostend Basic Chemicals in de Stationsstraat is er gisteren een smeulbrand ontstaan in de isolatie van een installatie. "Toen de brandweer aankwam, had de bedrijfsbrandweer het vuur al geblust. De schade is beperkt en de productie kwam niet in het gedrang", klinkt het. (BBO)