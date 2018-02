Brandblusapparaat leeggespoten in gebouw 15 februari 2018

In een appartementsgebouw in de Torhoutsesteenweg stelde een bewoner gisterenmorgen vandalisme vast. Iemand spoot tijdens de nacht een brandblusser leeg in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De politie kwam ter plaatse en stelde een pv op. Naar de identiteit van de dader(s) is volgens de politie geen vermoeden. (BBO)