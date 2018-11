Brandalarm door soepketel in Henri Serruys 05 november 2018

Een soepketel heeft vrijdagnacht om 3.30 uur het brandalarm doen afgaan in het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. De brandweer snelde ter plaatse, maar moest uiteindelijk niet tussenkomen. De ketel was op het vuur blijven staan en is rijp voor de schroothoop. Buiten wat geurhinder liep de keuken van het ziekenhuis verder geen schade op.





(SDVO)