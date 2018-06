Brand woedt in restaurant Tudor Rose 11 juni 2018

02u29 3 Oostende In de keuken van restaurant Tudor Rose op de hoek van de Kapellestraat en de Jozef II-straat in Oostende heeft het zaterdag rond 10.30 uur gebrand. De klanten moesten even de zaak verlaten.

Oorzaak was een kapotte thermostaat van een frietketel. "Het frietvet had veel warmer dan dat de frietketel aangaf, waardoor er plots hevige vlammen ontstonden. We bedekten de frietketel meteen met een branddeken, maar dat bleek niet genoeg. We belden dan maar de brandweer en onze kok greep in met een brandblusapparaat", zegt de verantwoordelijke van de zaak.





Geen frietjes

Er vielen geen gewonden. Het personeel verzocht alle aanwezigen om de zaak onmiddellijk te verlaten.





De brandweer bluste na en verluchtte het restaurant. "We zijn meteen beginnen poetsen en rond 13 uur kon ons restaurant terug openen, weliswaar met een vereenvoudigde kaart en zonder frietjes. Wat jammer natuurlijk, maar we zijn blij dat het niet erger is afgelopen", aldus de verantwoordelijke. (BBO)