Brand in sauna van vakantiecentrum JHM

07 december 2018

17u23 0

In een vakantiecentrum op de Zeedijk van Oostende brak vrijdagmiddag een brand uit in de ontspanningsruimte waar ook een sauna zit. Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk maar het gaat in ieder geval om een accidentele brand. Alle aanwezigen moesten de sauna verlaten en de brandweer werd gebeld. Het vuurtje was snel geblust en de schade is minimaal. Wel was er sprake van veel rookhinder waardoor de brandweer de sauna moest ventileren en het even duurde eer de bezoekers terug naar binnen konden. Er vielen geen gewonden.