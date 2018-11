Brand in Centrum voor Integrale Gezinszorg 19 november 2018

In het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) Ten Anker in de Heilig-Hartlaan in Oostende heeft gistermorgen rond 9 uur een korte, maar hevige brand gewoed. Die ontstond in een achterbouw van het pand en werd volgens de politie veroorzaakt door een defect elektrisch toestel. Alle bewoners, een twintigtal personen, konden het gebouw op eigen houtje verlaten. De brandweer bluste het vuur, maar er is toch rook- en brandschade. Het gebouw werd tegen de middag opnieuw vrijgegeven en de nodige diensten en firma's kwamen ter plaatste om het pand zo snel mogelijk weer bewoonbaar te maken. Gisteravond mochten de bewoners al terug naar huis. (BBO)