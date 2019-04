Brand in caravan bij schapenstal aangestoken, mogelijks door hangjongeren Bart Boterman

02 april 2019

14u04 4 Oostende De brandweer van Oostende is maandagavond uitgerukt voor een brand in de Schorredijkstraat in Stene. Getuigen zagen grote vlammen bij een schuur en belden de hulpdiensten.

“Bij aankomst bleek een caravan naast de schuur in lichterlaaie te staan. De vlammen waren al naar het dak overgeslagen, maar we konden voorkomen dat ook de schuur volledig wegbrandde”, zegt kapitein Michael Gonzales. De schuur, die vroeger dienst deed als schapenstal, is eigendom van de stad Oostende en staat al een tijdje leeg.

Ook de politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. “Er zijn sporen gevonden die wijzen op kwaad opzet. Er is een onderzoek opgestart”, laat commissaris Carlo Smits van de Oostendse politie weten. De caravan zou volgens buurtbewoners al een tijdje gebruikt worden als verzamelplaats voor hangjongeren. Kort na de brand werd een drie wegrennende jongeren gezien.